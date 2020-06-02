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Министр обороны Грузии наградил лидера основной группы существенного пакета НАТО-Грузия


02.06.2020   12:59


Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили провел прощальную встречу с лидером основной группы существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP).

Министр поблагодарил капитана первого ранга военно-морского флота Стефана Анихофера за его вклад в углубление сотрудничества между НАТО и Грузией в сфере обороны и за его неизменную поддержку Грузии на пути интеграции в Североатлантический альянс. Министр наградил Стефана Анихофера медалью «Какуцы Чолокашвили».

Ираклий Гарибашвили рассказал о важности существенного пакета НАТО-Грузия, помощи международных экспертов в процессе его реализации и особенно важном вкладе Германии как ведущей страны.

Капитан первого ранга Стефан Анихофер возглавлял основную группу SNGP с 2017 года.

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