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Министр обороны Грузии наградил лидера основной группы существенного пакета НАТО-Грузия
02.06.2020 12:59
Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили провел прощальную встречу с лидером основной группы существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP).
Министр поблагодарил капитана первого ранга военно-морского флота Стефана Анихофера за его вклад в углубление сотрудничества между НАТО и Грузией в сфере обороны и за его неизменную поддержку Грузии на пути интеграции в Североатлантический альянс. Министр наградил Стефана Анихофера медалью «Какуцы Чолокашвили».
Ираклий Гарибашвили рассказал о важности существенного пакета НАТО-Грузия, помощи международных экспертов в процессе его реализации и особенно важном вкладе Германии как ведущей страны.
Капитан первого ранга Стефан Анихофер возглавлял основную группу SNGP с 2017 года.
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