

Один человек задержан за компьютерный взлом и мошенничество

06.06.2020 11:11





Сотрудниками МВД Грузии по обвинению в мошенничестве и самовольном проникновении в компьютерную систему задержан А.Б. 2000 года рождения.



«Следствие установило, что обвиняемый в период с декабря 2019 года по май 2020 года самовольно проник на страницы граждан в «Фейсбук», вступил в переписку с их друзьями, вводил их в заблуждение и обманным путем убеждал переводить на свой счет различные суммы. Также обманным путем завладел данными их банковских пластиковых карт и перевел имеющиеся на них средства на свой счет.



Обманным путем А.Б. завладел в сумме 27 546 лари, принадлежащими 25 гражданам. Расследование ведется в соответствии с подпунктом «б» 2-й части ст. 180, подпунктом «в» 2-й части ст. 284 и подпунктом «в» 3-й части ст. 286 УК Грузии. Преступление предусматривает лишение свободы сроком от 4 до 7 лет", - сказано в информации.



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