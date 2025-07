Франция и Украина разоблачили администратора русскоязычного форума хакеров

В рамках длительного расследования французских правоохранительных органов в Украине был задержан мужчина, подозреваемый в администрировании одной из крупнейших русскоязычных платформ для киберпреступников xss. is. Об этом в среду сообщил Европол, передает "Европейская правда".



Расследование деятельности платформы xss. is Франция начала еще в 2021 году, а в прошлом году оно перешло в оперативную фазу с привлечением украинской стороны.



Задержание подозреваемого в администрировании платформы произошло во вторник в рамках "серии скоординированных правоохранительных мероприятий, направленных на сбор доказательств и ликвидацию преступной инфраструктуры", сообщил Европол.



Мужчина, как считается, не только администрировал платформу, но и непосредственно помогал в совершении киберпреступлений на протяжении почти 20 лет.



xss. is, на котором зарегистрировано более 50 тысяч пользователей, был одним из главных русскоязычных рынков продажи похищенных данных, хакерских инструментов и незаконных услуг.



"Он давно был центральной платформой для некоторых самых активных и опасных киберпреступных сетей, которая использовалась для координации, рекламы и вербовки", – говорят в Европоле.



На прошлой неделе сообщалось, что правоохранительные органы более десяти европейских государств, а также Канады и США провели совместную операцию, направленную против масштабной сети пророссийских хакеров NoName057(16).



Среди прочего, польское Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью задержало 18-летнего члена пророссийской хакерской группы.





