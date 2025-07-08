Более 1160 грузовиков ожидают въезда в Грузию в районе Верхнего Ларса

08.07.2025 18:35





Более 1160 грузовиков ожидают въезда в Грузию из Северной Осетии. Из них 710 находятся на специализированных стоянках, сообщил заместитель председателя правительства Республики Северная Осетия Ирбек Томаев на брифинге в администрации, сообщает ТАСС.



За прошедшую неделю российско-грузинскую государственную границу в обоих направлениях пересекли более 28 тысяч транспортных средств и около 88 тысяч человек.



В настоящее время трасса в районе Верхнего Ларса открыта для всех видов транспорта, а очередь на пересечение границы образовалась из-за большого потока транспортных средств, желающих проехать в Грузию.



Стоит отметить, что по сравнению с серединой прошлого месяца очередь из грузовиков, въезжающих в Грузию, выросла почти в четыре раза. В частности, в начале июня в Северной Осетии в очереди из России в Грузию стояло около 300 грузовиков.



По данным на вторую декаду мая, в очереди на пересечение границы в Земском Ларсе стояло 650 грузовиков.



В конце мая глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что российский инвестор построит погрузочно-разгрузочный терминал на российско-грузинской границе в Северной Осетии. В частности, компания «Легион-А» уже разработала инвестиционный проект и планирует построить погрузочно-разгрузочный терминал в самом районе Земского Ларса. Строительство комплекса займет не менее трех лет. Терминал будет обеспечивать не только полный комплекс оборудования и размещения грузов, но и погрузочно-разгрузочные работы и услуги по таможенному оформлению. Въезд и парковка будут бесплатными.





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