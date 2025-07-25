Кавелашвили наградил лауреатов премии имени Шота Руставели и Национальной премии Грузии

25.07.2025 00:12





Президент Грузии Михаил Кавелашвили наградил лауреатов премии имени Шота Руставели и Национальной премии Грузии.



На церемонии, прошедшей во дворце президента, присутствовали министр культуры Тинатин Рухадзе, члены комиссий по присуждению премии имени Шота Руставели и Национальной премии, а также приглашённые гости.



Михаил Кавелашвили поздравил лауреатов с важнейшим достижением и поблагодарил каждого из них за вклад в дело национального значения. По словам президента, их труд укрепляет страну, общество и служит мощной мотивацией для будущих поколений.



«Вы — профессионалы. Приведу в пример слова Гурама Рчеулишвили: »Сила страсти в строительстве, а не в наслаждении построенным». Уверен, ваше удовольствие — это само творчество, которое вы создаёте. Мы гордимся вашим искусством, и наш долг — всегда ценить ваш труд. Государство и власть обязаны отмечать заслуги каждого, кто бескорыстно трудится в своей области. Преклоняюсь перед вашим творчеством и заслугами», — заявил президент.



Премией имени Шота Руставели президент наградил за постановку спектакля «Эквтиме» Васила Чигогидзе, Гочу Капанадзе и Ломгула Мурусидзе, а также исполнителя грузинской народной музыки Рамина Микаберидзе за песни «Мир наш», «Лотерея», «Я — Руставели», «Я поеду в Гурию», и Белу Шалвашвили — за перевод персидского эпоса Фирдоуси «Шахнаме».



Национальной премией Грузии были награждены академики Александр Нерсесян и Георгий Джапаридзе за цикл трудов «Квантовые фазовые переходы в низкоразмерных сильно коррелированных и фрустрированных системах».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





