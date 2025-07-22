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Google удалил более 2000 российских аккаунтов YouTube


22.07.2025   21:30


Интернет-гигант Google отчитался об удалении более 2000 YouTube-каналов, связанных с Россией, в рамках борьбы с дезинформацией. По информации компании, удалённые аккаунты публиковали контент на разных языках, который продвигал пророссийскую повестку, критиковал Украину, НАТО и западные страны, пишет CNN.

Удаление аккаунтов стало частью работы Google Threat Analysis Group — подразделения, отвечающего за противодействие глобальным информационным кампаниям и «скоординированному влиянию». Кроме того, в рамках второго квартала Google также заблокировал более 7700 каналов, связанных с Китаем. Эти каналы публиковали материалы на китайском и английском языках, продвигая позитивный имидж КНР, поддерживая председателя Си Цзиньпина и комментируя внешнюю политику США.

Политика YouTube по блокировке пророссийского контента усилилась после начала войны России и Украины в феврале 2022 года. Одними из первых закрыли каналы RT и ГТРК «Грозный». Были также удалены федеральные каналы, «Дума ТВ» (официальный канал Госдумы), каналы телеведущего Владимира Соловьева, брифинги представителя МИД России Марии Захаровой, видеоролики с участием экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, дизайнера Артемия Лебедева и блоггера Дмитрия Пучкова (Goblin) и других. В 2024 году YouTube удалил канал «БесогонTV» режиссёра Никиты Михалкова, заблокировал более 40 региональных каналов ВГТРК, каналы певца Shaman, Полины Гагариной, Григория Лепса, Олега Газманова.


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