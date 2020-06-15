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В Батуми засекли людей Кадырова


15.06.2020   12:21
"СОВА"


Оппозиционный телеканал Mtavari Arkhi распространяет фотографии, сделанные бывшим высокопоставленным военным чиновником Грузии, на которых изображен чеченский солдат в униформе со специальной символикой. По словам автора фотографий Вано Надирадзе, они были сделаны несколько месяцев назад в приморском Батуми, люди Рамзана Кадырова в форме беспрепятственно перемещались по городу.

«Фактически, со своим флагом, в своей форме здесь находился наш враг. Он был замечен в районе, где много госучреждений. Понятно, что человек на кадрах либо чей-то водитель, либо личный охранник. Скорее всего он ждал, пока начальник был на переговорах. Возможно, мы имеем дело с какой-нибудь контрабандой» — заявил Надирадзе.

Бывший военнослужащий призывает спецслужбы Грузии заняться расследованием прецедента.

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