

Задержанный в Тбилиси чеченец планировал ликвидацию журналиста Георгия Габуния - СМИ

15.06.2020 19:08





Задержанный в ходе спецоперации в Тбилиси 40-летний чеченец по имени Ахмед является гражданином России и планировал убийство журналиста "Мтавари архи" Георгия Габуния. Об этом сообщает "Мтавари архи" со ссылкой на свои источники в СГБ.



Сегодня в 20:00 генеральный директор телекомпании намерен провести специальный брифинг по этому поводу.



Следует отметить, что спецоперация в рамках расследования этого дела была проведена и в Панкисском ущелье. Задержанный обвиняется в хранении/приобретении и изготовлении фальшивых документов.



После скандального эфира от 7 июня 2019 года Георгий Габуния получал угрозы в свой адрес. Тогда журналист начал выпуск итоговой программы на канале «Рустави-2» с обращения к президенту России Владимиру Путину. При этом он использовал нецензурную брань.



После этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Габуния «не является ни сыном Кавказа, ни мужчиной, ни горцем». «В мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина. Габуния нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил», — написал тогда глава Чечни в своем Telegram-канале.





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