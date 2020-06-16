

Как не попасть в лапы мошенников: популярные разводы в интернете

16.06.2020 11:13









Новые разводы: как кидают мошенники в 2020 году



Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 научила жуликов наживаться на карантине. Они богатеют за счет: Социальных выплат. Человек получает сообщение: ему начислили деньги. Чтобы их получить, нужно зарегистрироваться на специальном сайте. Когда это требование выполняется, оказывается, нужно заплатить мзду консультантам, помощникам, соцработникам. Требуемая сумма несоизмеримо меньше ожидаемой компенсации. Многие подчиняются, теряя деньги. Компенсаций за купленные путевки, туры. Мошенники обзванивают людей, представляясь страховщиками, туроператорами, предлагая вернуть деньги за пропавшую путевку, тур. Главное — узнать данные банковской карты. Остальное дело техники. Фальшивой благотворительности. Аферисты собирают помощь жертвам коронавируса. Реальным больным достается ноль. Доставки товаров. Этот развод особенно актуален сейчас, когда из-за самоизоляции растут онлайн-продажи. Мошенники создают липовые сайты, имитирующие крупные интернет-магазины, предлагают цены ниже рыночных, берут предоплату. А иногда крадут персональные данные (реквизиты банковской карты, ФИО).



Классические разводы



Многие схемы работают годами. Вот несколько самых распространенных: Бесплатная пробная версия. Обычно договор, подтверждаемый регистрирующимся пользователем, содержит напечатанные мелким шрифтом дополнительные пункты. Например, он может обязать платить за абонемент по истечении пробного периода. Копии Wi-Fi-сетей. Простейший развод, требующий людного места, хорошего модема, навыков перехвата данных. Пользователь подключается к фиктивной сети и буквально дарит аферисту передаваемую информацию, включая пароли, логины, имейлы, конфиденциальную переписку. Фальшивые лотереи. Человеку приходит уведомление: он выиграл машину, квартиру, 100000 рублей. Чтобы получить приз, нужно заплатить налог. Деньги требуется перевести на частный кошелек. Несуществующая надомная работа. Жертве предлагают лить свечи, собирать ручки, набирать текст, вышивать крестиком. Причем за хорошие деньги. Но сначала требуется купить оборудование, материалы. Естественно, по предоплате.



Мошенники в Сети: как не попасться на крючок



Изучите профильные ресурсы, посвященные заработку, мошенничеству онлайн. Вариантов масса. Хороший пример —

В Сети регулярно появляются новые формы интернет-мошенничества, основанные на старых схемах. Цели аферистов неизменны. Им нужны деньги, персональные данные.Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 научила жуликов наживаться на карантине. Они богатеют за счет: Социальных выплат. Человек получает сообщение: ему начислили деньги. Чтобы их получить, нужно зарегистрироваться на специальном сайте. Когда это требование выполняется, оказывается, нужно заплатить мзду консультантам, помощникам, соцработникам. Требуемая сумма несоизмеримо меньше ожидаемой компенсации. Многие подчиняются, теряя деньги. Компенсаций за купленные путевки, туры. Мошенники обзванивают людей, представляясь страховщиками, туроператорами, предлагая вернуть деньги за пропавшую путевку, тур. Главное — узнать данные банковской карты. Остальное дело техники. Фальшивой благотворительности. Аферисты собирают помощь жертвам коронавируса. Реальным больным достается ноль. Доставки товаров. Этот развод особенно актуален сейчас, когда из-за самоизоляции растут онлайн-продажи. Мошенники создают липовые сайты, имитирующие крупные интернет-магазины, предлагают цены ниже рыночных, берут предоплату. А иногда крадут персональные данные (реквизиты банковской карты, ФИО).Многие схемы работают годами. Вот несколько самых распространенных: Бесплатная пробная версия. Обычно договор, подтверждаемый регистрирующимся пользователем, содержит напечатанные мелким шрифтом дополнительные пункты. Например, он может обязать платить за абонемент по истечении пробного периода. Копии Wi-Fi-сетей. Простейший развод, требующий людного места, хорошего модема, навыков перехвата данных. Пользователь подключается к фиктивной сети и буквально дарит аферисту передаваемую информацию, включая пароли, логины, имейлы, конфиденциальную переписку. Фальшивые лотереи. Человеку приходит уведомление: он выиграл машину, квартиру, 100000 рублей. Чтобы получить приз, нужно заплатить налог. Деньги требуется перевести на частный кошелек. Несуществующая надомная работа. Жертве предлагают лить свечи, собирать ручки, набирать текст, вышивать крестиком. Причем за хорошие деньги. Но сначала требуется купить оборудование, материалы. Естественно, по предоплате.Изучите профильные ресурсы, посвященные заработку, мошенничеству онлайн. Вариантов масса. Хороший пример — smartguide.ge : там подробно рассказывается о разных аферах. Запомните: за дармовщину придется платить. Нельзя выиграть в лотерею без покупки лотерейного билета. А банк никогда не пишет с левых адресов и не требует персональную информацию. Чтобы уберечься от фишинга, заходите на сайты, пользуясь проверенными ссылками (желательно закладками). И никому не давайте удаленный доступ.



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