

В Уреки обнаружили тело утонувшего 20-летнего парня

17.08.2020 11:45





В результате двухдневных поисков в приморском поселке Уреки Озургетского муниципалитета спасатели нашли тело пропавшего без вести молодого человека, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.



Тело было обнаружено в море поздно вечером в воскресенье. В поисках приняли участие 17 спасателей, 4 водолаза, 6 катеров и дрон.



Молодой человек утонул вечером 15 августа. По данным СМИ, он пошел купаться вместе с двоюродным братом, молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения. Дежурившим на пляже спасателям пришлось оказывать молодым людям помощь. Вытащить из воды живым удалось только одного.



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