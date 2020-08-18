

Филип Бридлав: Грузия давно перешагнула «финишную черту» членства в НАТО

18.08.2020 11:42





Когда вы подумаете о размерах Грузии и осознаете, как много сделала страна, вы увидите, что никто не вносит вклада больше в миссию в Афганистане, чем они, — об этом бывший главнокомандующий войсками НАТО, генерал в отставке Филип Бридлав заявил в интервью «Голосу Америки».



На вопрос журналиста, что он думает о членстве Грузии в НАТО в условиях того, что Россия продолжает оккупацию страны, Филип Бридлав отметил, что не изменил своего мнения с тех пор, как стал главнокомандующим войсками НАТО.



«До этого я был командующим ВВС США в Европе и ВВС США в Африке, и я очень хорошо знал вопросы, связанные с Грузией, и деятельность, которую страна превосходно проводила, чтобы осуществить интеграцию в Запад. После того как стал главнокомандующим НАТО, одно из первых, о чем я услышал было то, сколько Грузия отдала НАТО. Они изменили многое из того, о чем мы просили, будь то в правительстве, введя подотчетность с точки зрения ведения бизнеса, верховенства закона или другое.



По всем этим направлениям есть прогресс. Я как военачальник скажу вам, что для меня важно. В целом, ни у кого нет такого количества солдат на душу населения в афганских усилиях, как у Грузии. Никто не потерял на душу населения больше солдат, чем Грузия. Когда вы подумаете о размерах Грузии и осознаете, как много сделала страна, вы увидите, что никто не вносит вклада больше в миссию в Афганистане, чем они.



Я глубоко уважаю, с одной стороны, гражданских лидеров Вооруженных сил Грузии, а с другой — моих братьев и сестер-военнослужащих, которые служат и принесли жертвы. Никто не сделал для НАТО больше, чем Грузия. Мы их очень любим их и благодарны им. Я не большой специалист в гражданской сфере. Но в военном отношении они сделали все, о чем мы просили. Они превзошли все ожидания, когда дело доходит до военной адаптации и вклада. На мой взгляд, Грузия уже вышла финишную линию в том, что касается своего вклада в НАТО», — заявил генерал Бридлав.





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