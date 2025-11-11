Задержан основатель компании «Сферо Холдинг» Гиви Цулеискири

В рамках дела «Сферо Холдинга», находящегося в производстве Управления по борьбе с мошенничеством, по факту завладения крупными суммами, принадлежащими гражданам, путём обмана и с использованием служебного положения, по предварительному сговору группы лиц, задержан основатель «Сферо Холдинга» — Гиви Цулеискири, а в отношении директора «Сферо Инвест» Георгия Мурусидзе начато уголовное преследование. Об этом заявили на брифинге, прошедшем в прокуратуре Грузии.



Как было отмечено на брифинге, ущерб, причинённый гражданам действиями обвиняемых, достигает 12 миллионов лари.



«Следствием, проведённым Министерством внутренних дел, установлено, что Гиви Цулеискири и Георгий Мурусидзе, с целью завладения крупными суммами денежных средств физических лиц путём обмана, основали юридическое лицо — «Сферо Инвест» со 100%-ным участием ООО «Сферо Холдинг», директором которого был оформлен Георгий Мурусидзе, однако фактическое управление компанией осуществляли совместно Гиви Цулеискири и Георгий Мурусидзе. В период с февраля 2022 года по октябрь 2025 года Цулеискири и Мурусидзе от имени «Сферо Инвест» заключали с физическими лицами договоры о «временной передаче недвижимого имущества для проживания», а также договоры т.н инвестиций.



В частности, согласно договору о временной передаче недвижимого имущества для проживания, физические лица перечисляли средства на счёт «Сферо Инвест», после чего компания арендовала для них квартиры у третьих лиц. По истечении срока действия договора организация должна была полностью вернуть внесённые гражданами суммы. Однако «Сферо Инвест» прекратил оплату аренды и не вернул средства, в результате чего сотни граждан остались без жилья.



На основании договора об инвестициях граждане перечисляли деньги на счёт «Сферо Инвест», а компания обязалась выплачивать им ежемесячный доход, а по окончании срока действия договора возвратить весь внесённый капитал, что также не было выполнено.



Используя вышеуказанную схему, Гиви Цулеискири и Георгий Мурусидзе заставили 244 гражданина перечислить крупные суммы на банковский счёт организации, сами же не выполнили взятые обязательства и мошенническим путём завладели суммой до 12 миллионов лари. В ходе следствия количество пострадавших и размер ущерба могут увеличиться.



В рамках данного уголовного дела обвиняемым предъявлены обвинения по пункту «а» части второй и пунктам «а» и «б» части третьей статьи 180 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет. Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в отношении одного из членов группы будет объявлен розыск в установленном законом порядке.



Подчёркиваем, что обеспечение эффективного расследования дел о мошенничестве является одним из главных приоритетов прокуратуры Грузии и Министерства внутренних дел. В целях защиты законных интересов пострадавших по подобным категориям преступлений будет проводиться строгая уголовная политика», — заявили на брифинге в прокуратуре.





