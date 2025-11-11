Браконьеры убили бурого медведя в Лагодехском заповеднике

В Лагодехском заповеднике браконьеры убили бурого медведя. Сообщение распространило Агентство охраняемых территорий.



Идет расследование, изъято оружие.



Охота на зверей и птиц, занесенных в Красную книгу, является в Грузии уголовным преступлением и карается либо штрафом, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. Только штраф в этом случае — не менее 50 тысяч лари, именно во столько оценивается ущерб окружающей среде от убийства бурого медведя.



Охота и перевозка оружия на охраняемых территориях строго запрещены.





