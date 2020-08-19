

В Тбилиси прибыл министр обороны Украины Андрей Таран

19.08.2020 20:09





Министр обороны Украины Андрей Таран прибыл с первым после своего назначения на этот пост официальным визитом в Грузию. С украинским коллегой уже встретился глава Минобороны Грузии Ираклий Гарибашвили. Он поблагодарил главу оборонного ведомства Украины за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и отметил, что Грузия поддерживает суверенитет, территориальную целостность Украины и мирное урегулирование конфликтов.



В центре внимания на встрече, которая прошла в Министерстве обороны, были общие стратегические цели, которые опираются на основы европейской и евроатлантической интеграции. Также было отмечено, что основной проблемой остается оккупация-аннексия территорий Грузии и Украины Россией, что создает угрозу региональной и международной безопасности и стабильности.



«У наших стран есть общий вызов – это восстановление территориальной целостности, освобождение территорий, оккупированных Российской Федерацией. Именно на это направлено стратегическое партнерство между нашими странами, одним из основных элементов которого является сотрудничество в области безопасности и обороны», - заявил глава Миноброны Украины.



Министры подчеркнули важность стратегического партнерства между Грузией и Украиной и давней дружбы между двумя странами. Главы ведомств обсудили также вопрос безопасности Черного моря, укрепление демократических институтов, усиление обороноспособности и взаимодействие с НАТО.



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