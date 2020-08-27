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Путин сформировал вооруженный резерв для отправки в Беларусь
27.08.2020 15:37
Лента.ру
В созданный президентом России Владимиром Путиным резерв из сотрудников правоохранительных органов, который в случае необходимости окажет помощь Беларуси, вошел элитный спецназ. Об этом стало известно Telegram-каналу WarGonzo от источников в Генштабе.
Речь идет о Силах специальных операций Вооруженных сил России. По данным канала, силовики готовятся к переброске в Минск уже больше недели и сейчас находятся в режиме ожидания.
В интервью журналисту ВГТРК Сергею Брилеву Путин рассказал, что резерв был создан по просьбе президента Беларуси Александра Лукашенко. Главы государств договорились, что он будет использован при наличии внешней угрозы и появлении на улицах белорусских городов вооруженных экстремистов.
16 августа Лукашенко заявил, что Путин выразил готовность Москвы «при первом же запросе» оказать Минску поддержку для разрешения проблем, возникших в республике после президентских выборов. В частности, речь шла о помощи на основе договора о Союзном государстве, а также по линии ОДКБ. Позже Лукашенко сообщил, что у него есть полное взаимопонимание с российским коллегой относительно ситуации в республике.
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