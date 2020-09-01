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Гарибашвили встретился с командующим Сухопутными войсками НАТО


01.09.2020   17:23


Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с командующим Сухопутными войсками НАТО, генерал-лейтенантом Роджером Клутье.

По информации Минобороны, стороны обсудили вопросы сотрудничества НАТО-Грузия.

По сообщению ведомства, в ходе встречи обсуждались поддерживаемые НАТО программы в сфере обороны и военные учения, которые еще больше укрепят обороноспособность Грузии и будут способствовать её членству в Альянсе.

Ираклий Гарибашвили рассказал о реформах, проводимых в сфере обороны, и отметил, что они находятся в полной совместимости с рекомендациями и процедурами НАТО.

Стороны также обсудили «Твердую поддержку» под эгидой Альянса в Афганистане, а также участие грузинских войск в миротворческих миссиях ЕС, что свидетельствует о значительном вкладе Грузии в международную безопасность. На встрече обсуждались вопросы безопасности в регионе и ситуация на оккупированных территориях Грузии. Перед встречей с министром обороны, командующий Сухопутными войсками НАТО встретился с командующим Силами обороны Грузии, генерал-майором Георгием Матиашвили.

Позже руководители Сил обороны Грузии и члены делегации НАТО провели встречу в расширенном формате, на которой стороны подробно обсудили вопросы сотрудничества между НАТО и Грузией в области обороны.

Во время визита генерал-лейтенант Роджер Клутье примет участие в показательных учениях воздушно-десантного компонента в рамках многонациональных учений «Достойный партнер 2020».

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