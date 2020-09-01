

В Вазиани прошли показательные учения воздушно-десантных войск

01.09.2020 22:01





Воздушно-десантные учения состоялись сегодня на военном аэродроме Вазиани близ Тбилиси.



Это показательные учения перед официальным открытием многонациональных учения Noble Partner 2020 (Достойный партнер), которые стартуют в Грузии 7 сентября.



Демонстрационные учения провели на четырех американских военных самолетах типа C-130 Hercules.



За операцией по высадке десанта наблюдали министр обороны Грузии, командующий Силами обороны, командующий Сухопутными войсками НАТО, посол США и атташе по вопросам обороны.



Многонациональные учения «Достойный партнер» проходят в Грузии в пятый раз и носят комплексный характер. Их сценарий предусматривает командно-штабные и полевые учения с боевой стрельбой, а также взаимодействие элементов маневрирования и боевого обеспечения в условиях устойчивости, обороны и наступательных операций.



В учениях примут участие более 2,7 тысяч военных из Грузии, и четырех стран-членов НАТО: США, Великобритании, Франции и Польши, которые поэтапно прибудут в Грузию до официального открытия учений.



Цель учений «Достойный партнер» — улучшить готовность и совместимость между Грузией, США и странами-партнерами, и внесение вклада в поддержании стабильной и безопасной среды в Черноморском регионе. Девиз учений — «Сила в партнерстве».



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