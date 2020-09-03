

Генерал Бен Ходжес: Грузия должна стать членом НАТО сейчас

03.09.2020 13:52





Грузия должна стать членом НАТО сейчас, - об этом пишет бывший командующий бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес в соцсети Twitter.



«Черное море должно быть теперь региональным приоритетом для НАТО. Кремль использует расположенные на Черном море и в аннексированном Крыму свои базы для осуществления злых намерений в Сирии и Ливии», - пишет Бен Ходжес.



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