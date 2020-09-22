

В России разбился истребитель Су-30

22.09.2020 21:09





В Тверской области при выполнении планового полета потерпел аварию российский истребитель Су-30. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на штаб Западного военного округа.



«Истребитель Су-30 упал в Тверской области при совершении планового учебно-тренировочного полета», - сообщили в пресс-службе ЗВО.



Уточняется, что самолет упал в лесу. Жертв и разрушений на земле нет. Экипаж успел катапультироваться и уже эвакуирован с места аварии.



На место инцидента отправлена военная комиссия, которая изучит обстоятельства и установит причины крушения.





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