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В России разбился истребитель Су-30
22.09.2020 21:09
В Тверской области при выполнении планового полета потерпел аварию российский истребитель Су-30. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на штаб Западного военного округа.
«Истребитель Су-30 упал в Тверской области при совершении планового учебно-тренировочного полета», - сообщили в пресс-службе ЗВО.
Уточняется, что самолет упал в лесу. Жертв и разрушений на земле нет. Экипаж успел катапультироваться и уже эвакуирован с места аварии.
На место инцидента отправлена военная комиссия, которая изучит обстоятельства и установит причины крушения.
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