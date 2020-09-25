

Болгария опять обвинила двух российских дипломатов в шпионаже

25.09.2020 12:04

BBC



Прокуратура Болгарии предъявила обвинения в шпионаже двум российским дипломатам. Это уже второй случай в этом году. МИД Болгарии заявил, что оба российских дипломата должны покинуть страну.



"Российские дипломаты объявлены персонами нон-грата и должны покинуть Болгарию в течение 72 часов", - цитирует заявление министерства ТАСС.



В сообщении прокуратуры говорится, что с 2016 года до настоящего времени два гражданина России собирали информацию о планах модернизации болгарской армии и поддержании технической готовности вооруженных сил. Эту информацию они якобы должны были передать военной разведке в Москве.



По версии болгарской стороны, россияне установили контакты с болгарскими гражданами, которые имели доступ к информации о военно-промышленном комплексе страны. В некоторых случаях этим гражданам было выплачено вознаграждение.



Установлено, что двое российских граждан имеют дипломатический статус. Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, несмотря на наличие оснований для привлечения их в качестве обвиняемых, уголовное дело было приостановлено, так как они - неприкосновенные лица, говорится в заявлении прокуратуры.



В среду генпрокурор Иван Гешев официально уведомил министра иностранных дел Болгарии о результатах расследования и действиях прокуратуры.



"Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных зеркальных мер", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в "Фейсбуке". "Доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было", - заявили в посольстве России.



Это уже второй случай в этом году. В январе болгарская прокуратура также обвинила двух российских дипломатов о шпионаже в пользу Москвы. Тогда российских дипломатов обвиняли в сборе разведывательной информации о выборах в Болгарии и об энергетике страны.



Оба дипломата 26 января покинули территорию Болгарии. По данным прокуратуры страны, один из них был первым секретарем консульского отдела посольства России и занимался разведкой с 2017 года, а второй, с 2018 года интересовавшийся энергетикой Болгарии, работал сотрудником торгового представительства России.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





