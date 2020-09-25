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Роберт О'Брайен: Мы продолжаем расширять прочные партнерские отношения между США и Грузией
25.09.2020 16:25
«Мы продолжаем расширять прочное партнерство между США и Грузией», — так откликнулся в Twitter советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайен на телефонный разговор с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.
Как отмечает О’Брайен, главной темой разговора с премьер-министром Грузии был прогресс, достигнутый в мирном вопросе на Ближнем Востоке.
«У меня состоялась прекрасная беседа с премьер-министром Грузии. Мы обсудили ряд вопросов, включая Афганистан, Россию, европейскую энергетическую диверсификацию и прогресс в достижении мира на Ближнем Востоке. Мы продолжаем расширять прочное партнерство США — Грузии», — пишет советник президента США по вопросам национальной безопасности.
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