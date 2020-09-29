

Минобороны Грузии закупило беспилотники у Испании

29.09.2020 13:36





Министерство обороны Грузии закупило партию новых беспилотников у Испании. В ведомстве также сообщают, что проведена переподготовка персонала.



Как заявило минобороны, глава ведомства Ираклий Гарибашвили посетил демонстрационные полеты на военной базе в Марнеули. Модернизация и закупка систем беспилотной разведки значительно повысит обороноспособность Грузии, отмечают в ведомстве.



«Помимо модернизации систем беспилотной разведки, мы активно закупаем системы ПВО, противотанковой защиты, современные артиллерийские и разведывательные системы и развиваем эти возможности. Приобретение, внедрение и развитие современных систем — главные приоритеты в развитии Сил обороны Грузии», — говорится в сообщении Минобороны.



Беспилотники будут применены на учениях и при поисково-спасательных операциях.





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