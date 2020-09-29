Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Минобороны Грузии закупило беспилотники у Испании


29.09.2020   13:36


Министерство обороны Грузии закупило партию новых беспилотников у Испании. В ведомстве также сообщают, что проведена переподготовка персонала.

Как заявило минобороны, глава ведомства Ираклий Гарибашвили посетил демонстрационные полеты на военной базе в Марнеули. Модернизация и закупка систем беспилотной разведки значительно повысит обороноспособность Грузии, отмечают в ведомстве.

«Помимо модернизации систем беспилотной разведки, мы активно закупаем системы ПВО, противотанковой защиты, современные артиллерийские и разведывательные системы и развиваем эти возможности. Приобретение, внедрение и развитие современных систем — главные приоритеты в развитии Сил обороны Грузии», — говорится в сообщении Минобороны.

Беспилотники будут применены на учениях и при поисково-спасательных операциях.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна