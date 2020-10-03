|
|
|
Информация о передвижении боевиков из Сирии через Грузию в Азербайджан не имеет основнаий - СНГ
03.10.2020 17:49
Распространенная информация о том, что якобы с территории Турции в направлении Азербайджана через Грузию перемещаются участвующие в боевых действиях в Сирии неформальные вооруженные формирования, нет никаких оснований, - заявил начальник Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили.
В связи с очередным военным противостоянием между Азербайджаном и Арменией и создавшейся обстановкой состоялось заседание Совета национальной безопасности Грузии.
По заявлению начальника СГБ Григола Лилуашвили, ведомство продолжает активную коммуникацию с соответствующими ведомствами Армении и Азербайджана.
«Как вы знаете сегодня состоялось заседание Совета национальной безопасности Грузии, на котором мы обсудили процессы, развернувшиеся между Арменией и Азербайджаном и напряженную ситуацию в регионе. Также обсудили возможные сценарии развития событий и риски, прослеживающиеся в плане безопасности.
Хочу прокомментировать распространенную в социальных медиа дезинформацию, что якобы с территории Турции в направлении Азербайджана через территорию Грузии перемещаются участвующие в боевых действиях в Сирии неформальные вооруженные формирования.
В этих же источниках содержатся призывы помешать мирному сосуществованию в наших конкретных муниципалитетах, звучат конкретные призывы заблокировать автомобильную магистраль направлении Азербайджана.
Хочу подчеркнуть, что у этой информации нет никаких оснований, это ложь, направленная на то, чтобы вызвать эскалацию и напряжение в Грузии и в целом в регионе. СГБ продолжает активную коммуникацию с соответствующими ведомствами Армении и Азербайджана.
Все решения в связи с вопросами безопасности принимаются с учетом ситуации в регионе и с учетом наилучших интересов урегулирования текущих процессов.
Против любой деятельности, которая ставит под угрозу государственную безопасность Грузии, а также стабильность в регионе, будут проводиться предполагаемые законом мероприятия», - заявил Григол Лилуашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна