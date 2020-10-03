

Информация о передвижении боевиков из Сирии через Грузию в Азербайджан не имеет основнаий - СНГ

03.10.2020 17:49





Распространенная информация о том, что якобы с территории Турции в направлении Азербайджана через Грузию перемещаются участвующие в боевых действиях в Сирии неформальные вооруженные формирования, нет никаких оснований, - заявил начальник Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили.



В связи с очередным военным противостоянием между Азербайджаном и Арменией и создавшейся обстановкой состоялось заседание Совета национальной безопасности Грузии.



По заявлению начальника СГБ Григола Лилуашвили, ведомство продолжает активную коммуникацию с соответствующими ведомствами Армении и Азербайджана.



«Как вы знаете сегодня состоялось заседание Совета национальной безопасности Грузии, на котором мы обсудили процессы, развернувшиеся между Арменией и Азербайджаном и напряженную ситуацию в регионе. Также обсудили возможные сценарии развития событий и риски, прослеживающиеся в плане безопасности.



Хочу прокомментировать распространенную в социальных медиа дезинформацию, что якобы с территории Турции в направлении Азербайджана через территорию Грузии перемещаются участвующие в боевых действиях в Сирии неформальные вооруженные формирования.



В этих же источниках содержатся призывы помешать мирному сосуществованию в наших конкретных муниципалитетах, звучат конкретные призывы заблокировать автомобильную магистраль направлении Азербайджана.



Хочу подчеркнуть, что у этой информации нет никаких оснований, это ложь, направленная на то, чтобы вызвать эскалацию и напряжение в Грузии и в целом в регионе. СГБ продолжает активную коммуникацию с соответствующими ведомствами Армении и Азербайджана.



Все решения в связи с вопросами безопасности принимаются с учетом ситуации в регионе и с учетом наилучших интересов урегулирования текущих процессов.



Против любой деятельности, которая ставит под угрозу государственную безопасность Грузии, а также стабильность в регионе, будут проводиться предполагаемые законом мероприятия», - заявил Григол Лилуашвили.



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