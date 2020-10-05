

В Грузии началось строительство военного городка на горе Махата

05.10.2020 20:46





На горе Махата в Тбилиси началось строительство военного городка, где военнослужащие смогут приобрести квартиры по льготным ценам, сообщает министерство обороны Грузии.



Как отмечается в сообщении, строительство началось «по инициативе главы Минобороны Ираклия Гарибашвили» — ведомство создает военнослужащим и их семьям достойные условия жизни в благодарность за их многолетнюю профессиональную военную службу стране.



Строительство военного городка на горе Махата должно было начаться в апреле 2020 года, но было отложено из-за пандемии коронавируса. Квартиры в городке построят для более 1 тысячи военных — генералов, полковников, вице-полковников, майоров и сержантов.



Министр обороны Ираклий Гарибашвили и командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили вместе с детьми военных заложили символическую капсулу в фундамент «Армейского города».



В мероприятии приняли участие те военные и члены их семей, которые в будущем поселятся в городке.



Строительство «Армейского города» планируется завершится к концу 2022 года.



Согласно проекту, на горе Махата построят 39 семиэтажных корпусов, в которых будет 1092 квартиры. Военные смогут приобрести 50, 80 и 110 квадратных метров жилой площади в состоянии «белого каркаса» на льготных условиях.



В городке обустроят детские площадки, внутренние дороги, а также зоны отдыха и парковки.



Военным, согласно предлагающимся условиям, придется платить 50% стоимости квартир. Ориентировочная стоимость квадратного метра жилой площади составит 200 долларов. Следовательно, военным придется заплатить около 100 долларов за один квадратный метр, для этого они смогут воспользоваться беспроцентной внутренней рассрочкой, а не дорогим кредитом.



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