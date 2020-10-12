

Нателашвили потребовал разместить в Грузии военную базу США

12.10.2020 18:56





Лидер «Лейбористской партии» Грузии Шалва Нателашвили призвал немедленно открыть в стране «военные и военно-морские базы США и расположить на них ядерно-космическое оружие».



Выступая на брифинге, Нателашвили отметил, что такой шаг необходим, чтобы государственность, свобода и суверенитет Грузии не были принесены в жертву геополитическим взрывам в регионе, сообщает Новости-Грузия.



«Карабахская война еще раз показала, что геополитические взрывы в нашем регионе будут продолжаться так долго, что в один прекрасный день могут принести в жертву грузинскую государственность, нашу свободу и суверенитет. Существует выход из этой ситуации — немедленно открыть в Грузии военные базы США, военно-морские базы и ядерно-космическое оружие. Это будет отличный урок для региональных империй, которые хотят втянуть Грузию в региональные конфликты», — сказал Нателашвили.



По словам политика, после этого в Грузии появятся инвесторы, бизнесмены, новые рабочие места.



«Иначе однажды сюда придет Карабахская война, а мы станем жертвой регионального взрыва. Мы должны адекватно реагировать на эти вызовы, эти угрозы» — сказал Нателашвили.



После подписания соглашения о взаимной обороне с США, Грузия станет такой же процветающей страной как Израиль или Южная Корея, уверен оппозиционный политик.



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