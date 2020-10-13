

В Тбилиси строительную компанию обвиняют в отмывании денег

13.10.2020 16:31





Спецоперация в Лило – сотрудники прокуратуры и финансовой полиции несколько часов проводили следственные мероприятия в строительной компании "Броли", сообщает Rustavi 2.



Официальной причиной обыска является транснациональное преступление, речь идет об отмывании миллионов лари.



"Дело касается отмывания денег. Преступление носит транснациональный характер. Чтобы обеспечить безопасность вещдоков, изъятых у компании, мы подключили к операции отряд специального назначения", – сказал прокурор по делу Давид Баиндурашвили.



Он отметил, что исходя из серьезности дела, мобилизация дополнительных сил была необходима.



Других деталей на данный момент неизвестно. Представители компании происходящее пока никак не комментируют.



У партии "Евроатлантический вектор", представители которой находятся на месте, своя версия. В партии заявляют, что учредитель компании их финансового поддерживает, и текущий процесс связан с этим.



"Это один из бизнесов, который нас открыто поддерживает в избирательной кампании. Директор компании – гражданин Грузии иранского происхождения, мы хотели внести его в проходной список. Уверен, что против этого будет протестовать любой гражданин Грузии. В бизнесе, даже из-за экономических преступлений, этого не должно происходить", – сказал лидер партии "Евроатлантический вектор" Серго Джавахидзе.



"Евроатлантический вектор" – одна из партий, зарегистрированных в ЦИК Грузии для участия в парламентских выборах 31 октября.



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