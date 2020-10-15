

Торговля наркотиками через интернет – в Тбилиси задержаны двое

15.10.2020 13:20





По обвинению в наркопреступлении Тбилиси полицейские задержали двух человек – торговца психотропными веществами и его покупателя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.



Следствие установило, что один из задержанных – 28-летний Л.Б., на съемной квартире производил расфасовку психотропного вещества «био» с целью его последующей реализации.



11 октября Л.Б. задержали с поличным – когда он делал закладку с наркотиками для покупателя. При обыске квартиры, где временно проживал обвиняемый, полицейские изъяли большое количество психотропных веществ, уже подготовленных к продаже.



Второй задержанный – 21-летний М.Г., который в прошлом уже был судим за преступление, связанное с наркотиками, и находился на испытательном сроке. По информации МВД, он купил наркотики у Л.Б. через онлайн-аппликацию. Его задержали в тот момент, когда он искал закладку с «био», сделанную продавцом.

Впоследствии М.Г. показал полицейским другие локации, где наркотики были спрятаны специально для него. Оттуда изъяли семь пакетиков «био».



Следствие продолжается по части 2 статьи 260 и по пункту «г» части 5 статьи 19-260 УК Грузии, что подразумевает «незаконное изготовление нового психоактивного вещества» и «неоднократные попытки незаконного сбыта нового психоактивного вещества лицом, ранее совершившим аналогичное преступление». Задержанным грозит от семи до 14 лет тюрьмы.





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