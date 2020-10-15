

Апелляционный суд оставил в заключении задержанных картографов без устного слушания

15.10.2020 17:36

Новости-Грузия



Апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского городского суда в отношении Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой, обвиняемых по делу о передаче территорий Грузии иностранному государству.



8 октября Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения в отношении сотрудников МИД и МВД — Мелашвили и Ильичевой, на основании ходатайства прокуратуры, которая руководствовалась тяжестью обвинения и тем, что обвиняемые могут покинуть страну.



По словам адвоката Мелашвили — Эдуарда Марикашвили, судья Паата Силагадзе принял решение без устного слушания.



Эксперты госкомосии по делимитации и демаркации границы Мелашвили и Ильичева не признают свою вину.



Мелашвили назвал своих обвинителей дилетантами и отметил, что не совершал преступления во время работы.



А Ильичева в свою очередь заявила, что найденная у нее карта датируется не 1938 годом, а 1936 и ее нельзя было использовать, так как Грузия могла потерять свои территории.



Прокуратура обвиняет картографов в совершении действий, способствовавших незаконной передаче части территории Грузии иностранному государству. В случае признания вины им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.



Прокуратура обвиняет задержанных в «игнорировании соответствующих документов» на основании полученной от министерства обороны справке о топографической карте 1937-38 годов, которую, по утверждению следствия, подсудимые скрыли от членов комиссии, чтобы она не использовалась в процессе делимитации границ. В частности, речь идет о средневековом монастырском комплексе Давид-Гареджи, часть которого расположена на спорных участках госграницы между Грузией и Азербайджаном. Процесс делимитации страны ведут после объявления незавивимости, в настоящее время согласовано только 66% госграницы.



За два дня до ареста Ивери Мелашвили объяснил в эфире телеканала «Формула», что передача азербайджанской стороне карты, в сокрытии которой его обвиняют, поставит грузинское государство в неловкое положение. Он сказал, что карта, на которой прокуратура Грузии основывала дело, не соответствует установленным для переговоров критериям.



Более того, адвокаты Мелашвили сообщили, что согласно имеющимся показаниям и свидетельствам, вопрос использования в переговорах указанной карты обсуждался на правительственном уровне с 2014 года. В итоге было решено не использовать ее в качестве аргумента.



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