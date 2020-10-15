

Пожар в лесах Хевсурети тушат с вертолета

15.10.2020 17:37

Новости-Грузия



Несколько пожарных экипажей и вертолет пограничной полиции МВД борются с пожаром, который разгорелся с лесу в ущелье Архоти в высокогорном крае Хевсурети, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.



По информации службы ЧС, горит нижний покров лиственного леса. В процессе тушения активное участие принимают сотрудники отделения Мцхета-Мтианети. Также мобилизованы спасатели из Тбилиси и группа из 10 человек пограничной полиции.



По распространённой информации, очаг возгорания находится в 15 километрах от села Амга в недоступном для техники месте. Соответственно, ближе к пожару не может подъехать пожарная автотехника. Тушение ведется индивидуальными средствами.



Помимо сложного рельефа, тушение пожара осложняет и ветер.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





