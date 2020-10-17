

Теракт во Франции совершил уроженец Москвы чеченского происхождения

17.10.2020 11:26





Молодой мужчина, обезглавивший школьного учителя во французском городе Конфлан-Сент-Онорин, оказался уроженцем Москвы чеченского происхождения, передает «Кавказский узел». 18-летний подросток, совершивший нападение, был застрелен полицией.



Убийство 47-летнего педагога произошло недалеко от школы, где он работал. Следователи связывают преступление с профессиональной и личной позицией преподавателя – во время урока, посвященного свободе выражения мнений, он демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммада из Charlie Hebdo. Это не понравилось родителям учеников-мусульман.



Нападавший был вооружен ножом и пытался скрыться, когда на место убийства приехала полиция. Патрульные предложили ему сдаться, но подозреваемый бросился на полицейских и был застрелен. Расследование дела поручено антитеррористической прокуратуре, поскольку убийство учителя квалифицировано как преступление террористического характера.



Нападавший прежде попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с некими правонарушениями, но в списке лиц, связанных с террористическими сообществами, не значится, пишет Le Parisien.



Незадолго до убийства подросток крикнул «Аллаху Акбар». В своем Twitter он успел опубликовать фотографию головы убитого учителя.



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