

Генсек НАТО учтет мнение Украины и Грузии в своем докладе о будущем альянса

21.10.2020 16:09





Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтеберг заверяет, что в его докладе о будущем альянса до 2030 будут отражены интересы стран-партнеров, включая Украину и Грузию.



Об этом он сказал в среду в Брюсселе в ходе виртуальной пресс-конференции, которая состоялась накануне заседания министров обороны альянса, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина". Заседание глав оборонных ведомств стран-членов НАТО пройдет 22-23 октября в формате телеконференции по причине пандемии коронавируса.



"Позже, в этом году будет доклад экспертов. Базируясь на этом докладе, равно как на консультациях и предложениях союзников, обсуждении министров иностранных дел, которое состоится в декабре, я вынесу на обсуждение мои предложения для глав государств и правительств. Частью этого процесса, как работы экспертной группы, так и моих консультаций, которые состоятся до обсуждения этих предложений (лидерами НАТО), я также буду консультироваться с партнерами, включая Грузию и Украину", - заверил генсек НАТО.



Столтенберг подчеркнул, что для НАТО "партнерство имеет большое значение".



"Грузия и Украина – партнеры, которых мы высоко ценим. Они важны для НАТО по многим причинам: они участвуют в миссиях и операциях НАТО, а также имеют стратегическую важность в регионе Черного моря, которая увеличилась. Поэтому тесно работать с ними, обсуждать и слушать таких партнеров как Украина или Грузия – важная часть всего процесса переосмысления "НАТО-2030".



Отвечая на вопрос о том, где и когда состоится саммит лидеров НАТО в 2021 году, генсек альянса констатировал, что состоянием на сегодня решение еще не принято.



"Это будет решено в свое время с тем, чтобы мы смогли все хорошо спланировать", - добавил Столтенберг.



Как известно, на саммите в Лондоне в декабре 2019 года лидеры альянса дали поручение генсеку сделать процесс переосмысления организации с тем, чтобы сделать альянс сильнее политически и в военном отношении, так называемый процесс "НАТО-2030". С этой целью Столтенберг также создал группу экспертов, которая должна подготовить свои рекомендации к декабрьской встрече министров иностранных дел.



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