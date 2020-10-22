

Взятые налетчиком в заложники люди находятся на свободе

22.10.2020 11:17





По имеющейся информации, начальник краевой полиции Самегрело-Земо Сванети министерства внутренних дел Автандил Галдава, и взятые вместе с ним заложники находятся на свободе.



По информации Первого канала Грузии, Автандил Галдава, предположительно, находится в одном из управлений полиции. На данный момент неизвестно, как произошло их освобождение. Кроме того, неизвестно местонахождение злоумышленника.



Напомним, что вооруженный гранатой нападавший предположительно покинул здание «Банка Грузии» в Зугдиди с тремя заложниками. Как видно на распространенных в СМИ кадрах, злоумышленник уехал в неизвестном направлении на полицейской машине. Остальные заложники были освобождены.



Позже министерство внутренних дел распространило заявление. По данным ведомства, на данном этапе 43 заложника, захваченных вооруженным нападавшим в здании банка, были освобождены и доставлены полицией в безопасное место.



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