

Налетчик освободил трех заложников в лесу у села Кирцхи и скрылся

22.10.2020 11:43





По неофициальной информации, нападавший на «Банк Грузии» освободил трех заложников в лесу у села Кирцхи Чхороцкуйского района, после чего скрылся. По данным МВД, ведется розыск преступника.



Состояние здоровья самих заложников удовлетворительное. У них не отмечаются какие-либо травмы.



Опрос заложников длился всю минувшую ночь.



Напомним, вчера вооруженное лицо совершило нападение на филиал «Банка Грузии» в Зугдиди. В заложники были взяты 19 человек, но в течение нескольких часов 16 человек были освобождены, а нападавший покинул здание банка с тремя заложниками после того, как были выполнены его требования – ему дали деньги, выделили вертолет и создали безопасные условия для того, чтобы он покинул территорию. Злоумышленник требовал полмиллиона долларов. Примечательно, что среди 3 заложников, с которыми нападавший покинул здание, был директор департамента полиции Самегрело-Земо Сванети Автандил Галдава, который вел с ним переговоры. Позже он заменил собой большинство заложников. По существующей информации, именно Галдава принес злоумышленнику деньги.



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