

Ираклий Аладашвили: Оснащение нападавшего указывает на то, что он не дилетант

22.10.2020 13:32





По мнению главного редактора военно-аналитического журнала «Арсенал» Ираклия Аладашвили, вооружение нападавшего дает возможность говорить, что грабитель не был дилетантом и мог являться и бывшим сотрудником спецслужбы.



Он пояснил, что проведение спецоперации было возможным как в здании, так и снаружи, при выходе нападавшего, однако не было 100%-й гарантии, что заложники не пострадают и не последуют жертвы, поэтому власти не рискнули.



«Если опираться на распространившиеся позднее видеокадры, когда он входит в банк, ломает там ногой стол и угрожает заложникам автоматом, это значит, что вооруженный грабитель мог пойти даже на самый крайний шаг. Его оснащение, вооружение указывают на то, что он не дилетант и, с большой вероятностью, ранее либо служил в армии, либо даже в других силовых структурах и может даже быть бывшим спецназовцем, это тоже не исключено. Возможно ли было проведение спецоперации? Разумеется, возможно было как в здании, непосредственно, так и после его выхода, но, конечно, 100%-й гарантии, что заложники не пострадают или, еще хуже, не погибнут, не было, потому что грабитель держал в руке гранату и при огне снайпера, в случае его ранения или гибели существовал шанс, что, если эта граната была приведена в боевое состояние, и он ее отпустит, она взорвалась бы через 3-4 секунды, и жизни заложников, находившихся рядом в комнате, оказались бы в огромной опасности. Власть не рискнула. Я считаю, что это было абсолютно правильное решение, дали деньги и возможность выйти из этого здания, потому что проведение операции в центре города содержит очень большую опасность», - сказал Ираклий Аладашвили.



На вопрос, насколько оправданы подобные переговоры с нападавшим и удовлетворение его требований и не будет ли это считаться поощрением криминала, Аладашвили сказал, что дело касалось жизней заложников или выполнения требования. По его словам, злоумышленник, предположительно, рассчитал, что в предвыборный период власть не пошла бы на спецоперацию.



«Нужно было выбрать либо жизни 19 заложников, либо 500 тысяч долларов. С другой стороны, здесь не только деньги, но и тот фактор, чтобы это не было воспринято как поощрение в будущем и не попробовал бы также кто-то другой. То, что это происходит именно при напряженной политической ситуации, перед выборами, тоже сыграло определенную роль. На мой взгляд, грабитель это рассчитал, проанализировал, что власть не пошла бы на спецоперацию перед выборами, потому что нет никакой гарантии ни одной спецоперации, что действия будут с хирургической точностью и грабитель был бы обезврежен, сложно дать 100% гарантию этого. Теперь дело престижа власти - как можно скорее найти и обезвредить нападавшего», - сказал Ираклий Аладашвили.



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