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В Кобулети ограблен инкассатор Банка Грузии
22.10.2020 14:01
В городе Кобулети в Аджарии совершено ограбление инкассатора Банка Грузии (Bank of Georgia). По сообщениям грузинских СМИ, похищено 75 тысяч лари (около 25 тысяч долларов).
На месте мобилизованы правоохранители. В МВД пока никак не комментируют инцидент.
Напомним, днем ранее в Зугдиди произошел захват заложников в филиале Bank of Georgia. После многочасовых переговоров вооруженный мужчина в обмен на полмиллиона долларов и коридор безопасности отпустил удерживаемых людей. Преступник скрылся в неизвестном направлении. Его местонахождение до сих пор неизвестно.
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