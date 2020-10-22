

Бывший заложник: Нападавшему до 40 лет, в основном говорил по-грузински

22.10.2020 18:04





Ираклий Кварацхелия, который во время нападения на «Банк Грузии» в Зугдиди был взят в заложники вместе с другими гражданами, рассказал журналистам о деталях нападения. По информации Кварацхелия, мужчине, который ворвался в банк с гранатой и пистолетом, около 35-40 лет. По его словам, он не может опознать нападавшего, однако, исходя из того, что заложники общались с ним, возможно сможет его голос отличить от голоса другого человека. Кроме того, Кварацхелия благодарит начальника краевой полиции Самегрело-Земо-Сванети Автандила Галдава.



По его словам, он предоставил полиции полную информацию о нападении и в случае необходимости готов снова прийти на допрос.



«Я услышал выстрелы, и когда разобрался что происходит, увидел, что этот человек входит в банк. Как говорили в полиции, этого человека к «Банку Грузии» подвез абсолютно случайный проезжий. То есть, он остановил машину и доехал до банка. Насчет выстрела точно сказать не могу, но думаю, снаружи было два выстрела. Когда он зашел вовнутрь, он выстрелил дважды - изнутри наружу в направлении человека (два выстрела произведены в направлении оператора местного телеканала - ред.), который в руках держал камеру. Угроза со стороны нападавшего была реальной. Нашей же целью было выйти оттуда живыми. Мы видели, что в руках он держал приведенную в боевое состояние гранату, о чем я знал, и я объяснил другим, что, если граната взорвется, никто из нас не сможет выжить. Наша цель состояла в том, чтобы никто не стрелял в него снаружи, что автоматически означало и нашу смерть. Нападавший сначала кому-то сказал связаться с «ТВ Пирвели», когда нескольким людям это не удалось, затем он дошел и до меня. Я написал и позвонил «ТВ Пирвели», но никто не ответил, поскольку на «ТВ Пирвели» не ответили, он сказал позвонить на «Главный канал», когда и здесь не ответили, мы обратились к «Формуле». На «Формуле» нам ответили и сказали, что вскоре перезвонят, а тем временем к нам перезвонил «Главный канал» и соответственно, с ними состоялся первый контакт.



Нападавший вел себя в отношениях с оружием как опытный человек, он был настолько агрессивен, насколько это было ему необходимо, чтобы напугать людей и произвести на них впечатление. По голосу могу сравнить, но опознать действительно не могу. В основном он говорил по-грузински, мы пытались общаться, и он несколько раз ответил нам на мегрельском», - заявил Кварацхелия.



По его словам, переговоры с правоохранительными органами нападавший вел по телефону другого заложника.



«Ему принесли сумку, которую открыли на наших глазах. В сумке было пять свертков, но что это было, я не знаю. Он сам увидел, что были какие-то пять свертков, но не стал пересчитывать», - заявил Кварацхелия.



Что касается факта его выхода из банка вместе с заложником, как вспоминает Кварацхелия, два человека сами выразили желание, что в случае, если нападавший собирается забрать с собой в качестве заложников женщин, вместо женщин они пойдут с ним. Но нападавший сам выбрал третье лицо.



«Что касается начальника полиции Автандила Галдава, они с самого начала были согласованы, что он останется взамен остальным заложникам. Сам тот полицейский, с которым у него был контакт, отличался высочайшим профессионализмом. Он все сделал для того, чтобы мы оттуда вышли живыми», - заявил Кварацхелия.



По словам Ираклия Кварацхелия, он пришел в Банк Грузии, чтобы забрать карту, которую заказал на прошлой неделе. По его словам, он ждал, чтобы получить карту, и именно в это время произошел этот случай.



«Все, у кого были проблемы со здоровьем или были беременны, он вскоре освободил. Также по просьбе переговорщика-полицейского были освобождены еще несколько женщин. В конце нас осталось 20 человек. Он выбрал место, чтобы дождаться окончания переговоров. Из этих 20, нас осталось 12-13 человек, из которых троих оставил для выхода из банка. Кроме того, Автандил Галдава лично предложил остаться вместо заложников, что, на мой взгляд, было очень мужественным поступком, и за это ему огромное спасибо», - заявил Кварацхелия.





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