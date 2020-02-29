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Гражданин Украины задержан в Грузии с крупной партией наркотиков
29.02.2020 19:41
39-летнего гражданина Украины с крупной партией наркотиков задержали сотрудники полиции в Тбилиси. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Грузии.
При обыске мужчины полицейские обнаружили и изъяли в качестве вещдока два пакетика с метадоном.
Следствие продолжается по статье «незаконное приобретение-хранение наркотических средств в особо крупном размере». Гражданину Украины грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет либо бессрочное заключение.
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