

Гражданин Украины задержан в Грузии с крупной партией наркотиков

29.02.2020 19:41





39-летнего гражданина Украины с крупной партией наркотиков задержали сотрудники полиции в Тбилиси. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Грузии.



При обыске мужчины полицейские обнаружили и изъяли в качестве вещдока два пакетика с метадоном.



Следствие продолжается по статье «незаконное приобретение-хранение наркотических средств в особо крупном размере». Гражданину Украины грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет либо бессрочное заключение.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





