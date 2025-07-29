Папуашвили: Ярлык «пророссийский» — это глобальная тактика с одного центра

29.07.2025 11:27





«Разоблачение «величайшего за столетие заговора» о «российском вмешательстве», осуществлённое новой администрацией США, подтвердило, что навешивание ярлыка «пророссийский» — это тактика, разработанная в одном центре и внедряемая в других странах с помощью подкупленных политиков и НПО», — пишет в социальной сети председатель парламента Шалва Папуашвили.



Вместе с тем, Папуашвили поделился видеоклипом певца Зазы Нозадзе.



«Разоблачение конспирации века «российского вмешательства» со стороны новой администрации США подтвердило, что ярлык «пророссийский» — это централизованная тактика, которую внедряют в других странах через подкупленных политиков и НПО. Руководитель национальной разведки также дал нам универсальный тест для распознавания этих подкупленных НПО и политиков — кодовые слова, которые выдают агентов «Дип стэйт», обученных по вводному курсу: «пророссийский», «прорусский», «российское вмешательство». Однако где была национальная разведка, когда эту конспирацию ещё годы назад разоблачил Заза Нозадзе в клипе «либеральные Зазы»», — пишет Папуашвили.





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