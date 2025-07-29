Георгий Хаиндрава: Я ознакомился с обвинением, просто, я с ним не согласен

29.07.2025 11:25





Я ознакомился с сутью обвинения, просто, я с ним не согласен, - указанное заявление на судебном процессе сделал бывший заместитель Джуаншера Бурчуладзе (прим. министр обороны) – Георгий Хаиндрава.



Так он ответил на вопрос судьи Ираклия Хускивадзе о том, понятно ли ему суть обвинения.



В настоящее время в Тбилисском городском суде проходит процесс по делу бывшего замминистра обороны Грузии Георгия Хаиндрава, бывшего главы департамента закупок того же ведомства Владимира Гудушаури и шурина Джуаншера Бурчуладзе - Васила Мхеидзе.



На сегодняшнем заседании будет избрана мера пресечения в отношении последних.



Владимиру Гудушаури и Георгию Хаиндрава вменяется растрата в особо крупных размерах, а Василу Мхеидзе - помощь в совершении указанного преступления.





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