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Георгий Хаиндрава: Я ознакомился с обвинением, просто, я с ним не согласен
29.07.2025 11:25
Я ознакомился с сутью обвинения, просто, я с ним не согласен, - указанное заявление на судебном процессе сделал бывший заместитель Джуаншера Бурчуладзе (прим. министр обороны) – Георгий Хаиндрава.
Так он ответил на вопрос судьи Ираклия Хускивадзе о том, понятно ли ему суть обвинения.
В настоящее время в Тбилисском городском суде проходит процесс по делу бывшего замминистра обороны Грузии Георгия Хаиндрава, бывшего главы департамента закупок того же ведомства Владимира Гудушаури и шурина Джуаншера Бурчуладзе - Васила Мхеидзе.
На сегодняшнем заседании будет избрана мера пресечения в отношении последних.
Владимиру Гудушаури и Георгию Хаиндрава вменяется растрата в особо крупных размерах, а Василу Мхеидзе - помощь в совершении указанного преступления.
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