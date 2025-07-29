Гегелия: Государства-члены Евросоюза ежедневно наблюдают за событиями, происходящими в Грузии

29.07.2025 12:05





«Государства-члены Евросоюза ежедневно наблюдают за событиями, происходящими в Грузии. В результате список лиц, подпадающих под санкции, расширяется и больше не ограничивается только высокопоставленными политиками», — заявил член партии «Лело» Григол Гегелия.



«Власть, находящаяся под санкциями Запада, побежала в Китай. Вчера Литва расширила список санкционированных лиц, который теперь включает не только политических чиновников, но также судей, представителей антикоррупционного бюро и других сфер. Это чёткий сигнал, что государства ЕС ежедневно следят за событиями в Грузии. Как результат, санкционный список расширяется. Я хочу, чтобы каждый лжесвидетель, каждый полицейский, каждый пропагандист режима и все те, кто сознательно или неосознанно участвует в преступлениях режима «Грузинской мечты», осознали раз и навсегда — их имена и действия известны западным государствам. Следовательно, они будут изолированы от цивилизованного мира и вместе с «Грузинской мечтой» останутся наедине с Китаем, Ираном, Венесуэлой и Науру. Это единственная участь, которую они разделят за участие в преступлениях режима», — заявил Гегелия.



По его словам, трагично, что режим «Грузинской мечты» пытается представить Китай как стратегического партнёра, альтернативного Западу.



«Мы увидели, как «Грузинская мечта», находящаяся под санкциями Запада, направилась в Китай. Во время официального визита на встрече была выставлена партийная символика «Грузинской мечты», что означает, что политическая партия «Грузинская мечта» посетила Коммунистическую партию. Позитивно, что господин Вольский наконец-то вернулся к своим коммунистическим корням. Однако трагично, что режим «Грузинской мечты» пытается представить Китай как стратегического партнёра, равного Западу. Хочу особо подчеркнуть: коммунистический Китай не может и не будет альтернативой Евросоюзу и НАТО как гарантам безопасности и главным стратегическим партнёрам Грузии. В чисто коммунистской традиции представители власти сообщают нам, будто целью встречи партий было углубление межгосударственных отношений, что ещё раз доказывает — в российско-китайском менталитете «Грузинской мечты» партия и государство полностью смешаны между собой», — сказал Гегелия.



По словам Григола Гегелия, партия «Грузинская мечта», которая обещала своему народу достойное и мирное движение к Европе, сегодня официально признана Евросоюзом как партия, действующая против Европы с использованием кремлёвской тактики.



«Партия, которая совсем недавно была членом европейской социалистической семьи, откуда её выгнали, теперь обнимается с Коммунистической партией Китая. Партия, которая обещала своему народу движение к Европе с достоинством и в мире, сегодня официально признана ЕС как партия, работающая против Европы методами Кремля. На фоне того, как страны региона, включая Молдову и Армению, подписывают важнейшие стратегические соглашения в интересах национального развития, когда в регионе происходят тектонические изменения, заключаются мирные договорённости и формируются новые транзитные коридоры — Грузия полностью исключена из всех позитивных процессов. Вместо лоббирования национальных интересов, правительство, которое убило проект порта Анаклия и перспективу развития страны, сегодня открыто заигрывает с авторитарными государствами, выступающими против ЕС и НАТО. Это и есть российская задача — Грузия, лишённая собственного суверенного внешнеполитического голоса, называющая врагов друзьями, а друзей врагами, освобождающая из внешнеполитических ведомств лучших профессионалов и патриотов и поощряющая полное уничтожение грузинских национальных и внешнеполитических интересов.



Сегодня «Грузинская мечта» реализует спецоперацию российской внешней разведки, и именно поэтому каждый патриот Грузии должен сделать всё возможное, чтобы бороться с «Грузинской мечтой» — на всех фронтах и с использованием всех доступных инструментов», — заявил Григол Гегелия.





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