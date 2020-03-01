

В результате поисково-спасательных работ в реке Иори нашли тела двух мужчин

01.03.2020 16:59





В результате поисково-спасательных работ в реке Иори нашли тела двух мужчин, которые отправились на реку порыбачить. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.



По информации ведомства, в Центр оперативного управления неотложной помощи «112» поступила информация о том, что на территории, прилегающей к водохранилищу горы Дали, пропали двое мужчин.



«Граждане отправились на реку порыбачить, в ходе чего упали в реку. Находящиеся на месте другие рыбаки не смогли определить местонахождение упавших в реку граждан и за помощью обратились в службу спасения. Служба по чрезвычайным ситуациям отреагировала сразу же по получении сообщения. На место происшествия кроме пожарно-спасательных групп вышли и сотрудники Главного управления реагирования на особые ситуации и водолазы. В результате поисково-спасательных работ в реке Иори были обнаружены тела двух погибших мужчин.



Расследование ведется по статье 115 УК Грузии», - отмечается в информации, распространенной ведомством.



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