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В результате поисково-спасательных работ в реке Иори нашли тела двух мужчин
01.03.2020 16:59
В результате поисково-спасательных работ в реке Иори нашли тела двух мужчин, которые отправились на реку порыбачить. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
По информации ведомства, в Центр оперативного управления неотложной помощи «112» поступила информация о том, что на территории, прилегающей к водохранилищу горы Дали, пропали двое мужчин.
«Граждане отправились на реку порыбачить, в ходе чего упали в реку. Находящиеся на месте другие рыбаки не смогли определить местонахождение упавших в реку граждан и за помощью обратились в службу спасения. Служба по чрезвычайным ситуациям отреагировала сразу же по получении сообщения. На место происшествия кроме пожарно-спасательных групп вышли и сотрудники Главного управления реагирования на особые ситуации и водолазы. В результате поисково-спасательных работ в реке Иори были обнаружены тела двух погибших мужчин.
Расследование ведется по статье 115 УК Грузии», - отмечается в информации, распространенной ведомством.
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