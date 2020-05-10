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МВД Грузии выявило 61 новый факт нарушения режима чрезвычайного положения
10.05.2020 12:06
За последние 24 часа, в результате осуществленного правоохранителями мониторинга, в масштабе всей Грузии выявлен 61 новый факт нарушения ограничений режима чрезвычайного положения и т.н. комендантского часа.
Как сообщают в МВД Грузии, с 21:00 часов 9 мая до 06:00 часов 10 мая в масштабе всей страны полиция оштрафовала 57 граждан за нарушение т.н. комендантского часа. По факту нарушения ограничений, связанных с экономической деятельностью, оштрафовано одно юридическое лицо. Вместе с тем, за нарушение правил перевозки граждан и перемещения на автомобиле правоохранителями оштрафованы еще 3 лица.
«Сотрудники соответствующих подразделений Министерства внутренних дел в целях предотвращения и превенции распространения коронавируса в стране оперативно реагирует на все факты правонарушений.
МВД вновь призывает граждан соблюдать ограничения, установленные в рамках чрезвычайного положения, в противном случае будут применяться предполагаемые законом, соответствующие меры. На территории Грузии лица обязаны соблюдать чрезвычайный режим и подчиняться требованиям действующего в Грузии в сфере здравоохранения законодательства. Нарушение режима чрезвычайного положения влечет административную ответственность – штрафование физических лиц на 3 000 лари, а юридических лиц – на 15 000 лари», - говорится в информации МВД.
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