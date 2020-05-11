

Боевые гранаты против пандемии – новый план Кремля!

11.05.2020 14:08



Дмитрий Беляев



В России с каждым днём становится всё тяжелее бороться с COVID-19. Уже почти неделя как число заразившихся коронавирусом превышает 10 тысяч человек ежесуточно. По количеству зараженных Россия уже вошла в первую пятерку лидирующих этим показателям стран, обогнав Францию и Германию. К сожалению такие же обороты набирает и статистика умерших от вирус-инфекции.



А ведь все мы помним, как совсем не давно наше правительство уверяло, что в России все под контролем и нет причины для паники. Что в России нет никакой опасности распространения вируса, и тем более пандемии. В подтверждении тому, Путин решил заняться оказанием гуманитарной помощи другим странам. Этим он хотел уверить всех, что у нас, в России, с пандемией «все нормально» и можем позволить помочь другим. Но тут вызывает интерес один вопрос – почему Россия решила помочь не своим союзникам - Венесуэле, или той же Абхазии (то что они называют помощь Абхазии чистого рода профанация, а не помощь. Смотря на кадры «помощи» приходится думать лишь одно – тупо уничтожают все живое вокруг), Южной Осетии, а решила поддержать страны члены НАТО, и тем более США?!



Спустя пару недель ответы на эти вопросы стали явью. Как говориться - шило в мешке не утаишь. Помощь Италии более половины оказалась негодной, да и часть приехавших врачей сами были уже заражены вирусом и итальянцам пришлось их лечить. Как только об этом начали трубить местные СМИ, то со стороны российских военных, посчитав себя хозяевами, последовали акции устрашения. А с США вообще казус получился - оказалось вся эта «помощь» была проплачена американцами.



Все это происходит параллельно нагнетающейся ситуации у нас самих – в России. «Помогаем» другим, когда в наших больницах катастрофически не хватает этих же защитных снаряжений для медиков. Из-за создавшейся ситуации представители медперсонала просто увольняются с работы. Несколькими днями ранее в Калининграде 350 медработников отказались выходить на работу. Сотни медиков по стране требуют создать им элементарные безопасные условия труда. Более того, у которых сдают нервы выпрыгивая из окон больниц кончают жизнь самоубийством. Надо же довести медиков до такого, что такими методами они стараются привлечь внимание общественности и в первую очередь правительства.



На фоне происходящего действия наших властей не лезут никакие рамки. Когда надо бить тревогу и все имеющиеся ресурсы мобилизовать на борьбу с пандемией, появляется информация о том, что Росгвардия Закупает 57,5 тысяч наступательных ручных гранат на сумму 167 млн рублей! Укладывать бордюры в несколько миллиардов в этот период мы уже привыкли, а закупать боеприпасы, что-то новое. Росгвардия вместе с гранатами закупила еще и электрошокеры. Но этим уже никого не удивишь, к ним мы привыкли. Так власть заботится о здоровье своих граждан - маленький заряд шокера не вредит, а способствует «улучшению здоровья», это же «электротерапия». Но зачем наступательные гранаты?! Вопрос останется открытым еще надолго…



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