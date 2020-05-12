

В Грузии выявлен 1 новый случай инфицирования коронавирусом, выздоровело еще 32

12.05.2020 11:20





В Грузии число случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 1 и достигло 639. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. В режиме карантина находится 4769 человек, а в стационаре под наблюдением – 414 лиц.



Вместе с тем, 349 из 639 выздоровели, умерли же 11 человек. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.



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