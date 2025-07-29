Шалва Папуашвили отправился с официальным визитом в Женеву

29.07.2025 10:45





Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили отправился с визитом в Женеву.



Согласно информации пресс-службы парламента Грузии, Шалва Папуашвили примет участие в Конференции председателей парламентов мира (IPU). Также запланировано его участие в генеральных дебатах конференции, где он выступит с речью.



«В рамках визита Шалва Папуашвили проведёт встречи высокого уровня с председателями парламентов. В конференции и встречах примет участие также член парламентской делегации, председатель Комитета по внешним отношениям парламента Грузии Николоз Самхарадзе», — говорится в сообщении парламента Грузии.





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