

Глава Минздрава Дагестана заявил о смертях 40 врачей от пневмонии и COVID

17.05.2020 12:10

РБК



Более 40 врачей в Дагестане умерли от пневмонии и коронавирусной инфекции. Об этом министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов заявил во время прямого эфира в Instagram с блогером Русланом Курбановым.



По его словам, в республике зарегистрировано 13 697 заболевших COVID-19 и внебольничными пневмониями. В стационарах, отметил Гаджиибрагимов, находятся более 7 тыс. человек. От внебольных пневмоний в республике умерли 657 человек, по словам главы Минздрава.



По данным оперативного штаба на 16 мая, всего в Дагестане зарегистрировали 3280 зараженных коронавирусом и 27 умерших в результате заболевания. Республика занимает пятое место среди регионов России с наибольшим количеством заболевших.



Курбанов уточнил, почему ведется двойная статистика, а количество зараженных коронавирусом и число заболевших пневмонией считается по отдельности. Гаджиибрагимов ответил, что «это немного не так». «Почему мы говорим [отдельно] о летальных исходах по ковидной инфекции и от внебольничной пневмонии… [статистика ведется] по лабораторным исследованиям, по подтвержденным случаям», — пояснил министр.



Он добавил, что лабораторными исследованиями по подтвержденным случаям в республике изначально занимались подразделения Роспотребнадзора. «Потом подключились подведомственные Минздраву лаборатории. Но с пневмониями работали только подразделения Роспотребнадзора», — сказал Гаджиибрагимов.



Министр при этом заявил, что людей с внебольничными пневмониями лечат также, как и заболевших COVID-19. Курбанов попросил пояснить разницу в ходе болезни у коронавирусных пациентов и тех, кому диагностировали внебольничную пневмонию. Гаджиибрагимов ответил, что разницы нет. «Ведут этих пациентов практически по одним и тем же методическим указаниям. Но так как у нас лабораторных данных о подтверждении нет, таким образом ведется статистика», — сказал министр.



Российские врачи запустили проект «Список памяти», в котором приводятся данные о заразившихся коронавирусом и умерших медиках, работавших с пациентами с COVID-19. По состоянию на 17 мая, в нем указано 190 человек. «Это больше про память, никакая не статистика», — пояснял РБК один из создателей списка заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Москвы Алексей Эрлих.



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