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Проливные дожди вызвали паводок сразу в нескольких регионах Грузии
25.05.2020 19:46
"Новости-Грузия"
Повышение уровня воды в реке Мухра, вызванное проливными дождями, угрожает населению села Твиби Лентехского муниципалитета (регион Рача – Лечхуми и Квемо Сванети).
«На месте мобилизована тяжелая техника, ведутся работы по предотвращению возможного ущерба», — заявил губернатор Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Арчил Джапаридзе в интервью Общественному телевидению.
Проливные дожди вызвали ряд проблем и в муниципалитете Они. Река Чанчахи вышла из берегов и затопила часть дороги, ведущей в село Глола. По словам губернатора, на берегу реки были размещены специальные валуны, и опасность своевременно устранена.
Дожди вызвали проблемы и в Местиа (регион Самегрело — Земо Сванети). В селе Хевра Местийского муниципалитета затопило дорогу, ведущую к населенному пункту. По словам мэра муниципалитета Капитона Жоржолиани, работы по восстановлению дороги в Хевра начнутся завтра утром. Проблема также возникла в деревне Веди, где одна семья оказалась отрезана от внешнего мира.
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