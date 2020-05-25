

В Грузии незаконно торгуют иранской нефтью – «Главный» выяснил детали

25.05.2020 23:01





Порт Батуми стал объектом незаконной деятельности иранского нефтяного бизнеса. Влиятельные американские политики уже открыто говорят об этом. Стратегические партнеры предполагают, что в Грузии происходит незаконная торговля иранской нефтью, чему способствуют конкретные высокопоставленные чиновники.



Портом Батуми управляет Казахская государственная компания, в состав которой также входит Батумский нефтяной терминал. Несмотря на то, что Батумский порт официально принадлежит иностранцам, по разным источникам известно, что главной фигурой там является Вано Чхартишвили.



В терминале категорически отрицают факт незаконной торговли иранской нефти. Однако не отрицают, что в течение многих лет они обслуживали компании, которые представляли интересы иранского государства.



Батумский нефтяной терминал не несет ответственности за «Терминал 1», который расположен на территории порта Батуми, однако оперирует самостоятельно. В обход главного порта Батуми он может принимать нефтяные танкеры среднего размера и самостоятельно перегрузить товар в железнодорожные вагоны.



По информации источника «Мтавари архи» («Главного канала»,) «Терминал 1» принадлежит близким к нынешнему министру обороны,бизнесменам, братьям Чхенкели. Другими совладельцами «Терминала 1» являются Генеральный директор «Рустави 2» Паата Салия и Софио Церетели.



По информации источника «Мтавари», бывший генпрокурор Отар Парцхаладзе также имеет деловые интересы в этом терминале. Его интересы интересы в этой части порта защищает Илья Харази, ранее работавший с «Парцхаладзе» в «Лукойле». Один из владельцев порта Лаша Чхенкели, не скрывает, что они сотрудничают с российскими компаниями.



Один из владельцев «Терминала 1» говорит, что они доверяют только информации, предоставленной компаниями, владеющими нефтяными танкерами и в отношении происхождения груза никаких дальнейших исследований не проводят. Однако, по различным источникам информации, нефть в Грузию попадает именно через Россию.



Таким путем попавшая нефть в некоторых случаях также перерабатывается и в Грузии. По информации источника «Мтавари», сырье нефти, полученное из «Терминала 1», доставляется по железной дороге на нефтеперерабатывающий завод ООО «Глобус» в Тбилиси, затем полученное топливо продается на территории Грузии без выплаты налогов. Такие махинации наносят ущерб государственному бюджету и конкуренции на топливном рынке.



Эксперты в этой области предполагают, что в деле торговли иранской нефти также имеется и государственный интерес на фоне того, что каждое прибытие судна в порт контролируется несколькими ведомствами.



У грузинского правительства еще есть время и средства избежать американских санкций, однако, после заявлений, сделанных стратегическими партнерами, как видно, их не так уж и много, утверждает «Мтавари архи».





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