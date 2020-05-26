

В цвета флага Грузии подсветили историческое здание мэрии Каунаса и два моста в центре Вильнюса

26.05.2020 14:12





При участии МИД Грузии и дипломатического представительства Грузии за рубежом, День независимости Грузии — 26 мая отмечается во всем мире различными мероприятиями.



В связи с Днем независимости Грузии два исторических моста в центре Вильнюса и историческое здание мэрии Каунаса «Ратуше» были освещены цветами грузинского флага.



26 мая гигантский грузинский флаг развернется на главной площади Вильнюса в 17:00, а в 17:10 по тбилисскому времени будет исполнен государственный гимн Грузии.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







