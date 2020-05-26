|
|
|
В цвета флага Грузии подсветили историческое здание мэрии Каунаса и два моста в центре Вильнюса
26.05.2020 14:12
При участии МИД Грузии и дипломатического представительства Грузии за рубежом, День независимости Грузии — 26 мая отмечается во всем мире различными мероприятиями.
В связи с Днем независимости Грузии два исторических моста в центре Вильнюса и историческое здание мэрии Каунаса «Ратуше» были освещены цветами грузинского флага.
26 мая гигантский грузинский флаг развернется на главной площади Вильнюса в 17:00, а в 17:10 по тбилисскому времени будет исполнен государственный гимн Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна