

Здание посольства Грузии в Азербайджане подсветили в цвета флага Грузии

26.05.2020 14:16





Цвета флага Грузии отобразились на здании посольства Грузии в Азербайджане в честь празднования 26 мая — Дня независимости страны.



Представители посольства Грузии отметили День независимости на фоне гимна Грузии.





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