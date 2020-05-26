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Здание посольства Грузии в Азербайджане подсветили в цвета флага Грузии
26.05.2020 14:16
Цвета флага Грузии отобразились на здании посольства Грузии в Азербайджане в честь празднования 26 мая — Дня независимости страны.
Представители посольства Грузии отметили День независимости на фоне гимна Грузии.
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